Daun

Personenkontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Am 06.03.2022 gegen 02:45 Uhr stellten die Beamten der Polizeiinspektion Daun im Bereich des Verkehrsgartens am Wehrbüsch in Daun eine fünfköpfige Personengruppe von Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen aus dem Bereich der umliegenden Verbandsgemeinden fest.