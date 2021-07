Parkender Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sa. 10.07.21 auf den So. 11.07.21 den in Pelm, Im Grundacker, geparkten grauen Pkw Ford S-Max nicht unerheblich beschädigt.

Mit einem spitzen Gegenstand ist das Fahrzeug auf der Fahrerseite, im hinteren Bereich, zerkratzt worden. Zur Tatzeit soll sich ein alkoholisierter Mann, ca. 40 Jahre alt, in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



