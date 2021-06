Opel verunfallt in Weinbergen bei Piesport und flüchtet

Der Spurenlage zufolge kam ein dunkelgrüner Opel (älteres, optisch aufgetuntes Modell) in einer Linkskurve, unterhalb des Hotels „Moselpanorama“, nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte dort in den angrenzenden Weinberg. Hierbei wurde der PKW durch einen Bordstein derart in die Luft katapultiert, dass er die dort im Boden verankerte Richtungstafeln samt Betonsockel herausriss.



Durch den Unfall entsandt ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Neben dem Totalschaden des verunfallten PKW, wurden u.a. auch mehrere Weinstöcke zerstört.



Das Fahrzeug muss nach Ansicht der Polizei durch mehrere Personen bzw. mithilfe eines weiteren Fahrzeugs geborgen und abtransportiert worden sein.



Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.: 06531-95270.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531 – 95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell