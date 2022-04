Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Beilingen und Bitburg (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg konnten am Montag, 11.04.2022 um 17.45 Uhr, feststellen, wie ein Kind in der Straße Auf der Kehr in Beilingen einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehrsraum führte, ohne über den erforderlichen Versicherungsschutz zu verfügen.

Dem Kind wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zusammen mit dem E-Scooter zu seinen Erziehungsberechtigten verbracht.

Auch in Bitburg wurde ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz beim Fahren im öffentlichen Verkehrsraum ertappt. Er befuhr gegen 24.00 Uhr die Albachstraße. Beim Erkennen des entgegenkommenden Funkstreifenwagens stieg er vom Scooter ab und schob den Scooter. Nach der Anzeigenaufnahme durfte er den Scooter nach Hause schieben.



Die Polizei Bitburg weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, die besonderen Regelungen unterliegen. So wird beispielsweise für das Führen motorisierter Scooter im öffentlichen Straßenverkehr ein gültiger Versicherungsnachweis gefordert.



