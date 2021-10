Kelberg

offenbarer „Spaßvogelstreich“ in der Bonner Straße, Umstellen von Verkehrszeichen

Am 23.10.2021 gegen 06:40 Uhr wurde durch aufmerksame Anwohner in Kelberg fernmündlich der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass vermutlich in der vergangenen Nacht durch unbekannte Personen, die aktuell, aufgrund einer Umleitung in der Bonner Straße in Kelberg eingerichtete Einbahnstraßenregelung, durch Umstellen der Schilder nun in die verkehrte Richtung weise.