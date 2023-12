öffentlichkeitswirksame Schlägerei

Am 30.12.2023 zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr kam es im Bereich des EDEKA-Parkplatzes in Daun zu einer Schlägerei zwischen zwei 33- und 21-jährigen männlichen Personen, beide aus dem Dauner Stadtgebiet.

Hintergrund waren nach beiderseitigen Angaben bereits länger anhaltende Streitigkeiten, welche am aktuellen Abend öffentlichkeitswirksam eskalierten.



Der 33-Jährige Täter stand hierbei mit über 3,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.



Der Geschädigte wurde leicht verletzt.



Es befanden sich eine Vielzahl von Personen vor Ort, welche das Geschehen beobachten konnten.



Sollte es noch Zeug*innen geben, welche am gestrigen Tag nicht durch die Polizei vor Ort namentlich festgestellt werden konnten, so dürfen diese gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



