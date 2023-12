Öffentlichkeitsfahndung nach Pkw – Polizei bittet um Mithilfe

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa



Aufgrund seines derzeitigen Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass sich der Fahrzeugführer in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet Sie um Ihre Mithilfe.



Bei Antreffen oder Sichtung des besagten Pkw bitte umgehend Nachricht an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.



