Nohn in Richtung Bongard – Verkehrsunfall mit Flucht

Am 02.03.2024 gegen 13:21 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW die L 70 von Nohn in Fahrtrichtung Bongard.

Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen, an welchem der Spiegel beschädigt wurde.



Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

Fax: 06592/962650



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell