Nötigung, Verkehrsgefährdung, Beleidigung

Am 25.10.2021 gegen 15:28 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Täter, beschrieben als junger erwachsener Mann mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen, genauer einem schwarzen BWM mit dem abgelesenen Teilkennzeichen DAU-AB die Bundesstraße 410 von Büdesheim kommend in Richtung Gerolstein.





Im Verlauf der Fahrt kam es durch diesen Fahrzeugführer zu mehreren riskanten Überholmanövern, bei welchen sowohl der Gegenverkehr (Gerolstein in Richtung Büdesheim), als auch der überholte Verkehr stark abbremsen mussten, um ein Wiedereinscheren zu gewährleisten.



Einen Verkehrsteilnehmer, einen 29-jährigen Mann aus der VG Daun beleidigte er zudem durch Zeigen des Mittelfingers, als dieser ihn durch „Hupen“ auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte.



Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



