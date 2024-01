Nötigung im Straßenverkehr durch Porsche Fahrer

Schönfeld / Reuth / Olzheim (ots) – Am Dienstag, den 23.01.2024, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 26 Jahre alter Fahrer eines VW Golf die Bundesstraße 51 von Stadtkyll kommend in Fahrtrichtung Prüm.

Nach Zeugenangaben soll auf Höhe der Gemarkung Schönfeld ein schwarzer Porsche Panamera mit M-Kennzeichen (Zulassungsbezirk München) zunächst im Überholverbot einen hinter dem Zeugen fahrenden LKW überholt haben.



Anschließend sei der Porsche zwischen dem LKW und dem PKW des Zeugen eingeschert und über einem Streckenverlauf von etwa einem Kilometer mit nur wenigen Metern Abstand hinter dem PKW des Zeugen gefahren sein.



Auf Höhe der Abfahrt Reuth soll der Porsche den PKW des Zeugen im Überholverbot überholt haben. Nach dem Überholvorgang sei der Porsche wieder vor dem Zeugen eingeschert und sehr dicht hinter einem vor ihm fahrenden LKW gefahren.



Auf Höhe Olzheim soll der Porsche im zweispurigen Bereich der B51 dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Prüm weitergefahren sein.



Seitens der Polizeiinspektionen Prüm und Bitburg wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung entsandt.



Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg konnte der PKW angetroffen und die Personalien des Fahrzeugführers festgestellt werden.



Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Porsche machen können oder durch die Fahrweise selbst genötigt / gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



