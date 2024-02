Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und versuchte Sachbeschädigung

Am 04.02.2024 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem PKW die L24 zwischen Birresborn und Gerolstein.

Hier wurde er von einem PKW Fahrer massiv durch mehrfaches Ausbremsen genötigt. Bei diesem PKW handelte es sich um einen schwarzen MINI. Der im MINI befindliche Beifahrer beleidigte den 57-jährigen durch Zeigen des Mittelfingers.

Im weiteren Verlauf bremste der Fahrer des MINI den Geschädigten bis zum Stillstand aus. Danach stiegen der Fahrer und Beifahrer aus und rissen an den Türgriffen. Da der PKW von innen verschlossen war, gelang ihnen kein Zutritt zum PKW. Aus diesem Grund traten und schlugen beide Täter gegen den PKW des Geschädigten.

Die beiden Männer sollen ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



