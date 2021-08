Nötigung im Straßenverkehr

Am 05.08.2021 gegen 13:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lastkraftwagen mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk in Düren die Landstraße 24 zwischen Densborn und Mürlenbach.





Hier fuhr er einer vorausfahrenden PKW-Führerin mehrfach dicht auf und nötigte sie durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe.



Zudem versuchte der LKW-Fahrer an einer unübersichtlichen Stelle die Fahrzeugführerin zu überholen, was er aufgrund plötzlichen Gegenverkehrs abbrechen musste.



Mögliche Zeugen des Vorfalls, sowie mögliche Geschädigte, insbesondere der PKW-Fahrer des Gegenverkehrs dürfen gebeten werden, sich auf der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell