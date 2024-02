Niederstadtfeld: Unbekannte entsorgen Altölkanister- Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entsorgten, vermutlich am vorangegangenen Wochenende, mehrere Kanister mit Altöl im Bereich eines zwischen den Ortschaften Schutz und Niederstadtfeld gelegenen Wirtschaftsweges.

Ein Zeuge hatte sich am Montag bei der Polizei Daun gemeldet. Zwei der Gebinde, es handelte sich mehrfach um Fünfliterbehälter, waren umgekippt, sodass geringe Mengen der Flüssigkeit in den Boden fließen konnte. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zum Absteller geben können.

