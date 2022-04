Neuer Bezirksbeamter für die Südeifel – Polizeihauptkommissar Roland Goebel folgt auf Polizeihauptkommissar Norbert Weiler

Norbert Weiler wurde im August 1979 eingestellt und absolvierte seinen Dienst zunächst bei der damaligen Schutzpolizeiinspektion Remagen. Bereits 1983 wurde er zur damaligen Schutzpolizeiinspektion Prüm versetzt. Nach der Umorganisation der Polizei Rheinland-Pfalz blieb er der Dienststelle in Prüm erhalten. Erst zum Oktober 2012, nach circa 31 Jahren im 24/7 – Wechselschichtdienst bei der Schutzpolizei, wechselte er in den Tagdienst zur Polizeiinspektion Bitburg. Dort bekleidete er seitdem das Amt des Bezirksbeamten für die Verbandsgemeinde Südeifel. In dieser Tätigkeit war der gebürtige Neuerburger Norbert Weiler das Gesicht der Polizei und der Ansprechpartner vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger der ehemalige Verbandsgemeinde Neuerburg. Dabei konnte er auf sein umfangreiches Netzwerk, bestehend aus unterschiedlichen privaten und öffentlichen Akteuren zurückgreifen. Norbert Weiler war der Region und dem öffentlichen Leben immer verbunden. In seinem Ruhestand möchte er dies beibehalten und die Dinge tun, die ihm Freude bereiten. Die Polizeiinspektion Bitburg dankt Norbert Weiler für seinen Dienst für und mit dem Bürger. Er hat mit seinem Wirken einen wichtigen Beitrag für das friedliche gesellschaftliche Miteinander geleitstet. Für seine Zukunft wünscht sie ihm alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

Auf Norbert Weiler wird am 1. Mai 2022 Polizeihauptkommissar Roland Goebel folgen. Roland Goebel begann seine polizeiliche Laufbahn beim damaligen Bundesgrenzschutz im November 1983. Nach dem Wechsel zur Landespolizei führte ihn sein Weg über Stationen beim Polizeipräsidium Köln zur Polizei des Landes Rheinland-Pfalz. Nach Verwendungen im Wechselschichtdienst auf den Polizeiinspektionen in Koblenz, Mayen und Prüm wechselte er im August 2006 zur Polizeiinspektion Bitburg. Bis zum Juni 2018 leistete Roland Goebel seinen Dienst im Wechselschichtdienst der flächenmäßig größten Polizeiinspektion in Rheinland-Pfalz, der Polizeiinspektion Bitburg. Im Juni 2018 spezialisierte er sich auf den Bereich der Jugendkriminalität und wechselte sodann in diesen Aufgabenbereich. Als Angehöriger der Polizeiinspektion Bitburg gehörte die Präventionsarbeit im Bereich der Jugendkriminalität, die Verfolgung entsprechender Strafverfahren sowie die enge und vertrauensvolle Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen Akteuren der Jugendarbeit und Jugendhilfe dazu. Auch in seiner neuen Tätigkeit als Bezirksbeamter für das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Neuerburg wird er, neben dem von Norbert Weiler hinterlassenen Kontakten, auf ein bestehendes und intaktes Netzwerk zurückgreifen können. Ähnlich wie Norbert Weiler ist auch Roland Goebel in der ehemaligen Verbandsgemeinde Neuerburg verwurzelt und verfügt dort noch heute über zahlreiche. Mit ihm ist die Polizeiinspektion Bitburg durch einen kompetenten, engagierten, professionell und bürgernah agierenden Beamten für die Bürgerinnen und Bürger der Region vor Ort ansprechbar.

Roland Goebel wird zu festen Zeiten in Neuerburg das Büro des Bezirksbeamten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel besetzen und dort für die Anliegen der Bevölkerung präsent sein. Die genauen Zeiten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell