Naturtoilette aus Holz zerstört

Die aus Holz bestehende geschlossene und neuwertige Naturtoilette ist regelrecht komplett zerstört worden. Vermutlich sei die Zerstörung in der Nacht vom Sa., 16.04.22 auf den So., 17.04.22, passiert. Eine Zeugin habe in dieser Nacht einen lauten Knall wahrgenommen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



