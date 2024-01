Nägel auf Fahrbahn ausgebracht

Im Zeitraum 23.01.2024 bis 24.01.2024 begaben sich bisher unbekannte Täter in das Waldgebiet zwischen Mehren und Gillenfeld.

Hier wurden auf mehreren Waldwegen Nägel ind Form von Reißbrettnägeln ausgebracht, was dazu führte, dass eine Försterin, welche im Wald unterwegs war, sich die Reifen ihres Fahrzeugs luftleer fuhr.



Der Hintergrund dieser unsinnigen Tat lässt sich bisher nicht erklären.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



