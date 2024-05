Nachtragsmeldung zu dem schweren Verkehrsunfall auf der B50: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 50

Anzeige





Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Ford Fiesta in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem VW Golf. Die Fahrerin des Ford Fiesta erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des VW Golf kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.



Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Aktuell ist die Strecke aufgrund von Aufräumarbeiten voll gesperrt, sollte aber zeitnah freigegeben werden können.



Zur Bewältigung des Einsatzes war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber vor Ort. Ferner die SM Bitburg, ein Gutachterteam, ein Abschleppunternehmen und die Polizeiinspektion Bitburg.



