Nachtrag zur Pressesofortmeldung von heute Vollsperrung aufgrund schwerem Unfall A60

Bei der Kollision wurden beide PKW total beschädigt.

Der 54 jährige Fahrers eines VW Golfs aus dem Saarland verstarb noch an der Unfallstelle, sein 18 jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht.

Die Fahrerin des entgegenkommenden PKW wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Trier verbracht.



Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete ein Verkehrsgutachten zur Klärung der Unfallursache an.



Die A60 war in dem Bereich zwischen den Anschlussstellen bis 20:45 Uhr voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei Prüm leitete den Verkehr um.



Im Einsatz waren die Polizei Prüm mit zwei Streifenwagen, die Bundespolizei, die Autobahnmeisterei, zwei Rettungshubschrauber, FFW Prüm, Winterspelt, Bleialf, RTW Prüm, Winterspelt, Badem und Jünkerath.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell