Nachtrag zur Pressesofortmeldung – Verkehrsunfall BAB 60, AS Prüm / AS Bleialf

BAB 60, AS Prüm. AS Bleialf (ots) – Am heutigen Donnerstag, 03.10.2024, 16:25 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf.

Eine 35 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr die BAB 60 aus Richtung Prüm kommend in Fahrtrichtung Belgien. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Fahrerin zunächst mit der rechtsseitigen Schutzplanke.

Nach der Kollision geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer ebenfalls 35 Jahre alten Fahrzeugführerin zusammen.



Ein drittes entgegenkommendes Fahrzeug, das einer 31 Jahre alten Fahrzeugführerin, stieß letztlich mit einem der verunfallten Fahrzeuge zusammen.



Infolge des Verkehrsunfalls wurden die aus Richtung Belgien kommenden Fahrerinnen leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die in Richtung Belgien fahrende 35-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen.



Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, die Polizei Prüm, die Bundespolizei, die Autobahnmeisterei, ein Rettungshubschrauber und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell