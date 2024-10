Nachtrag zur Pressesofortmeldung – Schwerer Verkehrsunfall auf der B410; Zwei Personen tödlich verletzt

Ein mit zwei Personen besetzter PKW BMW befuhr die B410 aus Richtung Prüm kommend in Fahrtrichtung Fleringen-Baselt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen.



Der 58 Jahre alte Fahrer des BMW wurde schwer verletzt. Die 53 Jahre alte Beifahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein verstarb noch an der Unfallstelle.



Eine 76 Jahre alte Fahrerin (wohnhaft in der Verbandsgemeinde Prüm) aus einem der entgegenkommenden Fahrzeuge verstarb ebenfalls noch an der Unfallstelle.



Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.



Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben.



Im Einsatz waren vier Rettungswagen; zwei Rettungshubschrauber; die OrgLeitung des Rettungsdienstes; der Wehrleiter der VG Prüm, die Feuerwehren aus Prüm, Wallersheim, Fleringen, Niederprüm und Schönecken; die Straßenmeisterei Gerolstein; ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Prüm.



Der Streckenabschnitt wird noch bis voraussichtlich 18:30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt sein. Seitens der Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet.



