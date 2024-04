Nachtrag zur Pressemitteilung der PW Gerolstein vom 08.04.2024, 19:52 Uhr „Pelm: Betrugsmasche – falscher Finanzbeamter unterwegs“

Anzeige





Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kombi mit abgedunkelten Scheiben handeln.



Die Polizei Gerolstein fragt daher nach, wem am 08.04.2024 gegen 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr ein solcher PKW in der Ortslage von Pelm aufgefallen ist? Das Fahrzeug hatte vermutlich auswärtige Kennzeichen.



Hinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de





