Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B421, Gemarkung Panzweiler

Im Bereich der Gemarkung Panzweiler kam es zum frontalen Zusammenstoß zweier Personenwagen.



Ein aus Richtung Mosel kommender Fahrzeugführer verlor im Bereich des dortigen „Eventhauses“ aus noch nicht geklärter Ursache die Gewalt übers sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem aus Richtung Kirchberg kommenden PKW kollidierte.



Alle drei beteiligten Personen mussten durch starke Kräfte der Feuerwehr mit Spezialwerkzeug aus den Fahrzeugwracks geborgen werden. Der männliche Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Koblenzer Klinik geflogen, die Lenkerin des entgegen kommenden Personenwagens wurde ebenfalls zur Erstversorgung nach Koblenz gebracht.



Für die 83-jährige Beifahrerin aus einem nahe gelegenen Hunsrückstädtchens kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb trotz zeitnaher medizinischer Versorgung noch an der Unfallstelle.

Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Erstellung eines Unfallgutachtens in Auftrag gegeben; die beteiligten Fahrzeuge sind sichergestellt.



Die Bundestraße konnte nach den Bergungsarbeiten gegen 11:30 Uhr wieder frei gegeben werden.



