Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am 31.10.2024 stellte die Besitzerin eines PKW'S ihr Fahrzeug gegen 07:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schulgeländes in Daun ab. Als sie gegen 12:40 Uhr die Örtlichkeit wieder aufsuchte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest.

Vermutlich stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den PKW der Geschädigten und verließ daraufhin die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



