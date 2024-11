Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Anzeige



Vermutlich verlor in besagtem Zeitraum ein Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun und der Laterne.

Der Verursacher floh anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Vor Ort konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden, die von dem verursachenden Fahrzeug stammen dürften.



Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



