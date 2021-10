Müll abgelagert

Am Mittwoch, 20.10.2021, entdeckte ein aufmerksamer Mitbürger im Wald zwischen Brecht und Oberweis illegal abgelagerten Müll.

Der Müll wurde unmittelbar in einer an die B 50 angrenzenden Waldeinfahrt abgelagert. Dabei handelt es sich um 4 alte elektrische Nachtspeicheröfen. Die Polizei bitte um Hinweise, die im Zusammenhang mit der Müllablagerung stehen könnten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/96850

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell