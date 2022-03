Wittlich, Röntgenstraße

Mountainbike gestohlen – Zeugen gesucht

Am Freitag, 25.03.2022 in der Zeit von 06:30 und 14:30 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz an der Fa. Ideal Standard ein hochwertiges schwarzes Mountainbike der Marke „Rotwild“ entwendet.