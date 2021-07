Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten

Eine 45-jährige Motorradfahrerin befuhr die L 52 aus Richtung Wittlich in Richtung Greimerath.

In einer scharfen Rechtskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer.

Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurden in verschiede Krankenhäuser verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell