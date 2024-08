Motorradunfall mit Schwerverletztem bei Zell

Am 02.08.2024 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 421 in Zeller Berg.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Ein 24-Jähriger Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Zell fuhr, geriet am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.



Der Motorradfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das Motorrad und das beteiligte Fahrzeug wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.



Die B 421 war während der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden vollgesperrt.



