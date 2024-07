Prüm

Motorradunfall aufgrund Ölspur

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 16.07.2024, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich an der Anschlussstelle Prüm der BAB 60, im Bereich der Auffahrt in Fahrtrichtung Bitburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer aufgrund einer Ölspur zum Fall kam.