Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 13:31 Uhr

Monzelfeld

Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Am Samstag, dem 29.08.2020 gegen 10:00 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern aus Holland die L158 aus Richtung Blockhauskreisel kommend in Richtung Mülheim an der Mosel.