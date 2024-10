Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag, dem 02.10.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Piesport und Klausen.

Ein Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem PKW und wurde hierbei schwer verletzt. Der 70-jährige Motorradfahrer, sowie die Insassen des PKWs wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, die Staatsanwaltschaft beauftragte hierzu einen Gutachter. Die L50 wurde zwecks Erstellung dieses Gutachtens für circa vier Stunden vollständig gesperrt.



