Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 11:31 Uhr

Bitburg / Neuerburg (ots) – Am Donnerstag, den 01. Oktober 2020, ca. 18:45 Uhr, befuhr ein 17jähriger Mofa-Fahrer die Poststraße in Neuerburg.

Kurz vor einer Verkehrsinsel überholte ihn ein PKW-Fahrer. Dieser scherte wegen der kurzen Überholstrecke bis zur Verkehrsinsel so knapp vor dem Mofa-Fahrer wieder ein, dass dieser stark bremsen musste und zu Fall kam. Der Zweiradfahrer zog sich dabei Prellungen an beiden Knien und dem rechten Ellenbogen zu. Der PKW-Fahrer hielt offensichtlich ca. 200 Meter hinter dem Unfallort an, verließ kurz sein Auto, um dann aber doch weiterzufahren. Bei dem PKW soll es sich um einen BMW mit BIT-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg, telefonisch erreichbar unter 06561-96850, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell