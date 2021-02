Mofa-Diebstahl in 54585 Esch

Im Zeitraum von Montag, 08.02.2021, 23:30 Uhr bis Dienstag, 16.02.2021, 21:30 Uhr wurden von einem Grundstück in der Schulstraße in 54585 Esch zwei Mofas gestohlen.





Es handelt sich um eine Hercules Prima 5, Farbe silber, sowie um eine KTM Mofa 505 S, Farbe grün. Die Fahrzeuge haben jeweils einen Wert von ca. 500 Euro.



Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder die Angaben zur Tat oder mögliche Täter/Tatfahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



