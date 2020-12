Mofadiebstahl

Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 16:21 Uhr

Im Zeitraum von 04:00 – 05:00 Uhr wurde am 13.09.2020 an der Parkanlage in 54498 Piesport ein Mofa entwendet.

Das Fahrzeug war auffällig schwarz / gelb lackiert und am Vorderrad mit einem hellblauen Zahlenschloss gesichert. Als weitere optische Besonderheit war das Vorderrad mit einer Speichenfelge und das Hinterrad mit einer schwarzen Alu-Felge versehen. An dem Mofa war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues.



