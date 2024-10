Möglicher Kinderansprecher in Zeltingen-Rachtig

Am gestrigen Mittwochabend wurde die Polizei Bernkastel-Kues über einen verdächtigen Vorfall in der Weingartenstraße in Zeltingen informiert.

Laut Schilderung einer 8-jährigen Grundschülerin wurde sie gegen 13.00 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Fahrer eines weißen Kleinbusses angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert.

Das Mädchen hat richtig reagiert, ist sofort weggelaufen und beschreibt den Mann wie folgt: ca. 50-65 Jahre, graue Haare und Halbglatze. Ein unmittelbarer Bezug zu weiteren Fällen oder bestimmten Personen in der Region konnte bisher nicht hergestellt werden.

Die Polizei nimmt diese Schilderungen sehr ernst, hat die Ermittlungen aufgenommen und die Präsenz durch offene Bestreifung erhöht.

Zeugen des gestrigen Vorfalls oder verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel. 06531/95270, E-Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



Die Polizei Bernkastel-Kues gibt Eltern folgende Verhaltenstipps: Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie nicht auf Nachfragen oder Geschenkofferten von fremden Menschen eingehen oder gar zu Fremden ins Auto einsteigen. Dies auch nicht, wenn ihnen besonders schöne Versprechungen gemacht werden, die Person angeblich von ihren Eltern geschickt wurde oder Verwandten etwas Schlimmes zugestoßen sei. Kinder sollen sich im Falle eines fremden Ansprechers von diesem entfernen und sofort mit ihren Eltern oder Vertrauenspersonen über den Vorfall sprechen. Wenn möglich, sollen sie sich Besonderheiten der Person und des benutzten Fahrzeugs merken. Eltern und Vertrauenspersonen werden gebeten, sich unmittelbar nach Bekanntwerden eines Vorfalls an die Polizei wenden.



