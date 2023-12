mögliche betrügerische Spendensammler unterwegs

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa





Gegen 16:13 Uhr wurden mehrere Personen mit Klemmbrettern im Bereich der Bahnhofstraße in Daun gemeldet, welche angaben, für taubstumme Menschen zu sammeln.



Gegen 16:35 Uhr sodann wurde ein vergleichbarer Sachverhalt im Bereich des Franziskuswegs in Dockweiler gemeldet.

In diesem Zusammenhang wurde ein Personenkraftwagen mit Neusser-Kennzeichen beobachtet.



Jegliche weiteren Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



