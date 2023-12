mit Alkohol und Drogen am Steuer unterwegs

Den Polizeibeamt*innen fiel nach Zeugenhinweis aufgrund unsicherer Fahrweise am gestrigen Tage, 22.12.2023, ein Personenkraftwagen auf der B 410, zwischen Büdesheim und Gerolstein auf.

In der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle in Pelm stellten die Beamt*innen fest, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.



Gegen den niederländischen 45-jährigen Staatsbürger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



