Mehrere Verkehrsunfälle mit zum Teil schwer verletzten Personen beschäftigen die Polizei Zell am Wochenende

Der 55-jähige Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Am Samstag, 14.08.21 um 13:30 Uhr, stürzte in Neef in der Petersbergstraße ein 69-jähriger Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung. Beim Überfahren des abgesenkten Bordsteins kam er zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Ebenfalls am Samstag, um 17:35 Uhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei PKWs im Einmündungsbereich B 421/L 226. Eine 64-jährige Fahrerin aus dem Kreis Rhein-Hunsrück befuhr die B 421 aus Richtung Kappel kommend und musste an der Einmündung zur L 226 verkehrsbedingt warten. Ein ortsfremder 30-jähriger Italiener gab zunächst Blinkzeichen um in Richtung Kappel abzubiegen, fuhr jedoch geradeaus in Richtung Bundeswehr-Depot. Die wartende Fahrerin vertraute darauf, dass der PKW abbiegt und fuhr los. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden PKWs. Die Beifahrerin des geradeaus fahrenden PKWs wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die einfahrende PKW-Fahrerin kam zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die B 421 und L 226 mussten für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.



Fast zeitgleich verlor auf der B 421, in Höhe Walhausen, ein Traktorfahrer mit einer angehängten Strohballenpresse beim Abbiegen in einen Waldweg eine auf der Presse mitgeführte Heugabel. Ein dahinter fahrender PKW-Fahrer sah den Gegenstand zu spät auf der Fahrbahn liegen und beschädigte sich beim Überfahren der Heugabel den vorderen Reifen. Der 34-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns muss sich wegen mangelnder Ladungssicherung verantworten und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Am Sonntag, 16.08.21, um 19:33 Uhr, stürzte ein 56-jähriger belgischer Fahrer eines Pedelecs in der Plänterstraße in Zell ohne Fremdeinwirkung. Beim Fahren aus einer Hofeinfahrt über den Bordstein auf die Plänterstraße verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell



Telefon: 06542-9867-0

Email: pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell