mehrere Verkehrsunfälle

Mit mehreren Verkehrsunfallaufnahmen waren die Beamten der Polizeiinspektion Daun, sowie der Polizeiwache Gerolstein am 15.09.2021 beschäftigt.



Am 15.09.2021 gegen 12:15 Uhr kam eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Feusdorf und Wiesbaum mit ihrem Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab.



Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Am 15.09.2021 gegen 15:09 Uhr kam ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Gerolstein aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich des Ortsausgangs von Gerolstein in Richtung Pelm mit ihrem Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Zaunelement.



Auch hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Am 15.09.2021 gegen 17:15 Uhr kam eine 15-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Kelberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich der Bonner Straße in Kelberg mit ihrem Mofa zu Fall.



Sie verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Aufgrund auslaufender Motorflüssigkeiten mussten die Feuerwehr und die Straßenmeisterei einschreiten.



Am 15.09.2021 gegen 19:41 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße 54 zwischen Lissendorf und Oberbettingen.



Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie von der Fahrbahn ab.

Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, die Fahrzeugführerin kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.



Am 15.09.2021 gegen 18:34 Uhr befuhr ein aus der VG Gerolstein stammender 20-jähriger Führer eines Personenkraftwagens die Landstraße 70 zwischen Nohn und Bongard.

Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.



Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Am 16.09.2021 gegen 04:00 Uhr kam es im Bereich der Larochstraße in Gerolstein zu einem Unfall im Kreuzungsbereich.



Die Fahrzeuge der 54- und 21-jährigen Fahrzeugführer waren nach der Kollision, bei welcher glücklicherweise nur Sachschaden entstand nicht mehr fahrbereit.



