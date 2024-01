mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Ein Verkehrsteilnehmer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.



Zunächst wurde am Freitagnachmittag ein 19-Jähriger Fahrer in der Bitburger Straße in Echternacherbrück kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuten können. Der durchgeführte Schnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen.



Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, wurde ein 30-Jähriger Mann mit seinem PKW in der Bitburger Straße in Echternacherbrück einer Verkehrskontrolle unterzogen, welcher keinen Führerschein vorzeigen konnte. Bei der anschließenden Recherche konnte festgestellt werden, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem im weiteren Verlauf der Kontrolle Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden konnten, räumte der Mann einen entsprechenden Konsum ein.

Zudem wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.



Wenig später, gegen 16:10 Uhr, wurde ein 31-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in Bollendorf kontrolliert. Auch hier ergaben sich Anhaltspunkte für einen nicht lange zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Der polizeiliche Vortest wurde verweigert.



Am Sonntagabend, gegen 19:10 Uhr, wurde ein 38-Jähriger Fahrer in Echternacherbrück mit seinem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der polizeiliche Vortest reagierte nach dem Feststellen entsprechender Verdachtsmomente positiv auf THC und Amphetamin.



In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Feststellung der genauen Beeinflussung eine Blutprobe entnommen. Die zutreffenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X (ehemals Twitter): #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell