mehrere Unfälle am 11.01.2024 im Dienstgebiet der Polizei Zell

Ein Kleinbus verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Pkws wurde anschließend im Krankenhaus untersucht.

Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau an dessen Ende sich ein weiterer Auffahrunfall auf Grund von Unachtsamkeit ereignete.



Um 10:50 Uhr ereignete sich ein Wildunfall auf der L200 zwischen Liesenich und Beilstein. Ein Reh wurde auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Der zuständige Jagdaufsichtsberechtigte kümmerte sich anschließend um das verletzte Reh, welches in den angrenzenden Wald gelaufen war.



Um 14:39 Uhr beobachte eine Streifenwagenbesatzung, wie ein Pkw beim ausfahren aus einer Parklücke einen weiteren Pkw beschädigte. Vor Ort konnten die Personalien unbürokratisch ausgetauscht werden.



Gegen 15:30 Uhr beschädigte ein Pkw in Irmenach beim Rangieren einen Verkehrsspiegel. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.



