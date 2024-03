Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 06.07.03.2024 kam es im Stadtteil Trarbach zu einer Serie von insgesamt 10 Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Insgesamt wurden 4 im öffentlichen Verkehrsraum parkende Pkw und 6 Schaufenster mit grauer Farbe besprüht. Die Pkw wurden dabei hauptsächlich im Bereich der Seitenscheiben und der Frontscheinwerfer beschmiert, die Schaufenster wurden teilweise mit beleidigenden Sprüchen und sog. Tags besprüht.

Die Polizei ist bei der Aufklärung dieser Taten auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen und erbittet sich Tat- oder Täterhinweise an die Polizeiwache Traben-Trarbach oder jede andere Polizeidienststelle.



