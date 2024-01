Gerolstein & Rockeskyll (ots) – Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen mussten die Polizeibeamt*innen am 01.01.2024 aufnehmen. Am 01.01.2024 gegen 15:28 Uhr wurden Beschädigungen am Vereinsbus der VGV Gerolstein festgestellt.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Gerolstein & Rockeskyll (ots) –



Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen mussten die Polizeibeamt*innen am 01.01.2024 aufnehmen.



Am 01.01.2024 gegen 15:28 Uhr wurden Beschädigungen am Vereinsbus der VGV Gerolstein festgestellt. Dieser stand über die Feiertage im Bereich des Parkplatzes an der VGV Gerolstein im Kyllweg in Gerolstein.

Durch bisher unbekannte Täter wurden an beiden Spiegeln die Spiegelgläser mit Gewalteinwirkung herausgelöst und beschädigt.

Zudem wurde ein Verkehrsschild in der Nähe beschädigt.



Im Zeitraum 31.12.2023 bis 01.01.2024 beschädigten bisher unbekannte Täter zudem einen im Bereich des Schlossbrunnens in Rockeskyll abgestellten Lastkraftwagen, indem sie diesen mittels mehreren Graffitis besprühten.



Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell