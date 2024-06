Herforst

Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Bisher unbekannte Täter brachen am 25.06.2024 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr vier Firmenfahrzeuge auf dem Firmengelände einer Stahlbaufirma in Herforst auf und entwendeten hauptsächlich hochwertige Elektrowerkzeuge.