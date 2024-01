mehrere berauschte Fahrzeugführer unterwegs

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Mehrere berauschte Fahrzeugführer waren am 26. / 27.01.2024 unterwegs.



Gegen 16:15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamt*innen einen 67-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem Personenkraftwagen im Dahlienweg in Gerolstein unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,38 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



Gegen 17:56 Uhr kontrollierten die Polizeibeamt*innen einen 69-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem Personenkraftwagen in der Hauptstraße in Gerolstein unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,43 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



Am 27.01.2024 gegen 02:30 Uhr stieg ein 44-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Prüm nach Streitigkeiten in einer Gaststätte in Hillesheim in seinen Personenkraftwagen ein und entfernte sich von der Örtlichkeit, obwohl er mit über 1,1 Promille nicht mehr verkehrstüchtig war.

Der 44-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung durch die Polizeibeamt*innen im Bereich von Büdesheim kontrolliert, es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.



Ebenfalls gegen 02:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem BMW den Kasselburger Weg von Pelm in Richtung Gerolstein.

Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit (nach eigenen Angaben etwa 120 km/h) und Alkoholeinfluss (über 1,8 Promille) von der Fahrbahn ab und durchschlug einen dortigen Metallzaun des ehemaligen Bahngeländes.

Das Fahrzeug kollidierte schlussendlich mit einem auf dem Gelände stehenden Mast.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 18- und 19-jährigen Beifahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



