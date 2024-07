Mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Am 19.07.2024 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit, in ihrem Dienstgebiet durch.

Im Ergebnis konnten im Laufe des Abends mehrere Verstöße festgestellt werden.



In Körperich konnte bei einer Verkehrskontrolle mit einem 53-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.



Ein weiterer Fahrzeugführer wurde in Wallendorf kontrolliert.

Auch er lag mit 0,76 Promille oberhalb der erlaubten Promillegrenze von 0,5 Promille.



Bei einer weiteren Kontrolle in Bollendorf stießen die Beamten auf einen E-Scooter, der ohne erforderliche Versicherung im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde.

Zudem stand der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief im Ergebnis positiv auf Cannabisprodukte.

Ihn erwarten nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Auch ein 34-jähriger Mann, der in Bollendorf kontrolliert wurde, wies Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum auf.

Auch dieser Test verlief vor Ort positiv auf THC.



Ebenso erging es einem weiteren 22-jährigen Fahrzeugführer in Echternacherbrück.



Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die betroffenen Fahrzeugführer müssen mit Geldbußen, bzw. Geldstrafen und Fahrverboten rechnen.



