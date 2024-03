Mehrere berauschte Fahrer gestoppt.

Am Freitagabend führte die Polizeiinspektion Bitburg mit Zusatzkräften eine Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.

Im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 01.00 Uhr wurden an wechselnden Örtlichkeiten im Dienstgebiet kurzzeitige Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Verkehrskontrollen wurden insgesamt 8 Autofahrer festgestellt, denen die Weiterfahrt untersagt werden musste. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden, in Abhängigkeit der festgestellten Sachlage, ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet. 5 Fahrer standen laut der durchgeführten Vortests unter Betäubungsmitteleinfluss. 3 Fahrzeugführer waren alkoholisiert, es wurden dabei Atemalkoholkonzentrationen zwischen 0,8 bis 1,8 Promille gemessen.



