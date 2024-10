Daun

Mehren- Sachbeschädigung an einem Pkw

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In Mehren in der Gillenfelder Straße haben Unbekannte in der Nacht vom 14. auf den 15.10. die Scheibe der Fahrertüre eines geparkten Pkw eingeschlagen.