Mehren – Jugendliche nach Sturz aus einem Fenster schwer verletzt

Am Samstagabend, 14.09.2024, stürtze eine Jugendliche aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss.

Anzeige

Sie verletzte sich dabei schwer.



Zuvor befand sich die junge Frau alleine in ihrem Zimmer des Mehrfamilienhauses und saß telefonierend auf der Fensterbank des geöffneten Fensters. Plötzlich fiel ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Beim Versuch dieses aufzufangen verlor die Jugendliche das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.



Das Mädchen musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie erlitt mehrere Frakturen und wurde ins Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz befand sich die freiwillige Feuerwehr Mehren mit 12 Einsatzkräften, eine RTW-Besatzung und ein Streifenwagen der PI Daun.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 9626 0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell