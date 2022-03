Mann und Frau nach Einkauf am Kaufland in Bitburg körperlich attackiert – Zeugen gesucht

Beide Personen gaben an, dass man unmittelbar zuvor nach einem gemeinsamen Einkauf im Kaufland in Bitburg die Einkäufe ins Auto am einladen war.

Hierbei habe ein junger Mann das Paar grundlos angepöbelt.

Als der 57-Jährige den jungen Mann aufforderte ihn in Ruhe zu lassen, schlug dieser ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Im Anschluss wurde auch die 55-Jährige Begleiterin durch den Täter angegangen und zu Boden gestoßen, nachdem sie ihm in die Kölner Straße folgte und ein Foto von ihm anfertigte.

Hierbei soll der Täter der Frau auch einen Tritt versetzt haben.

Der junge Mann befand sich in Begleitung einer jungen Frau.

Beide Personen flüchteten darauf in die Straße „Am Pintenberg“.

Trotz sofortig eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Bitburg konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden.

Aufgrund des vorliegenden Fotos konnte der Täter gegen 18:00 Uhr durch Kräfte der PI Bitburg im Stadtgebiet festgestellt und kontrolliert werden.

Der erheblich alkoholisierte 17-Jährige Täter wurde in Gewahrsam genommen.

Die beiden Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt und begaben sich im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in ärztliche Behandlung.



Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.



